Politie legt familiekerstfeest met 12 volwassenen en 15 kinderen in feestzaal stil

Lievegem Ghislain Lippens (80) is eerste ereburger van Lievegem: “Mij inzetten voor de medemens is nog altijd het liefste wat ik doe”

16 december Ereburgemeester Ghislain Lippens (80) uit Waarschoot is woensdagavond door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van Lievegem. Het is de eerste keer dat dit in de nieuwe fusiegemeente gebeurt. Lippens was van 2000 tot 2009 burgemeester van Waarschoot, maar krijgt de titel ook voor de vele andere dingen die hij via de middenstandsorganisatie en het verenigingsleven gerealiseerd heeft. “De fusie blijft toch wennen. Hoe ik het uitleg? Ik ben van Lievegem, maar ik woon in Waarschoot”, zegt de man. Wij gingen bij hem op de koffie.