Politie kondigt snelheidscontroles aan in Sint-Laureins, Kaprijke en Eeklo

Zo controleert de politie je snelheid in Sint-Laureins in de Moerstraat. In Eeklo kunnen laagvliegers een foto scoren in de Vrombautstraat, de Kriekmoerstraat en de Oostveldstraat. Ook in de Aveschoot in Kaprijke controleert men of chauffeurs zich aan de snelheidslimiet houden. Een verwittigd bestuurder is er twee waard...