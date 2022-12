Politie is tevreden na controle fietsverlichting

De controles vonden plaats op verschillende plaatsen in Eeklo. “Wie flink z’n fietsverlichting aan had staan, kreeg een beloning. Wie niet in orde was, moest te voet verder. De overgrote meerderheid van de fietsers had zijn/haar fietsverlichting aan staan”, laat de tevreden politie weten. Ze voegt er direct aan toe dat de komende weken er nog meer controles zullen zijn.