Politie houdt woensdag snelheidscontroles op drie locaties

In Sint-Laureins controleert de politie de snelheid in de Moerstraat, de Vlamingstraat en de Sint-Jansstraat. In Eeklo houden ze de Peperstraat en de Oostveldstraat extra in de gaten. Ook in de Gentweg, de Vaartstraat en de Vrombautstraat in Kaprijke wordt gecontroleerd of chauffeurs de maximumsnelheid respecteren.