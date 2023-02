Politie deelt tips uit op markt in Eeklo na meldingen van gauwdieven

Actiegroep wil vissers­boot BOU8 redden: “Diep in ons hart geraakt, want dit zou zelfs geen discussie mogen zijn”

Een nieuwe actiegroep wil de oude vissersboot BOU8 op het dorpsplein van Boekhoute (Assenede) redden. De sloep ligt er troosteloos bij, en het gemeentebestuur van Assenede wil in een enquête luisteren of het nog wel zin heeft om 1,2 miljoen euro in een restauratie te pompen. “Dit dossier geraakt maar niet in veilig vaarwater”, zuchten de actievoerders.