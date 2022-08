Politie deelt resultaten van verkeerscontroles afgelopen weekend: “Een bestuurder bleek zodanig geïntoxiceerd dat zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen”

Van Vlaamse vedetten tot vlinders of een vioolwon­der: vijf weekend­tips in Deinze en het Meetjes­land

De Deinse Feesten worden dit weekend afgesloten met nog enkele activiteiten die een omweg naar de Leiestad waard zijn. Daarnaast kan je in Middelburg terecht voor een concert van vioolwonder Sigiswald Kuijken of genieten van de natuur tijdens een wandeling in Het Leen in Eeklo.

29 juli