Politie betrapt negen bestuurders onder invloed: “Pakkans in onze regio is nochtans niet min”

“Spijtig genoeg zijn onvoldoende bestuurders er zich van bewust dat sommige medicatie, maar ook druggebruik een negatieve invloed hebben op hun rijvaardigheid. Met in totaal 9 vaststellingen inzake rijden onder invloed binnen één weekend, geeft dit duidelijk aan dat de pakkans binnen onze zone reëel is en dit zowel op week als weekenddagen”, aldus de politiezone. De waslijst van inbreuken van het voorbije weekend is inderdaad niet van de poes. We geven u een overzicht.

Geen rijbewijs, verzekering, inschrijving, ...

Wanneer de politie zaterdagochtend een ongeval met vluchtmisdrijf onderzoekt, waarbij de bestuurder zijn volledig vernielde voertuig ter plaatse achterliet, stelden ze vast dat het betreffende voertuig in dezelfde week op de eigendom van de eigenaar in beslag werd gesteld wegens het rijden zonder rijbewijs, verzekering, inschrijving,... De eigenaar, die ontkent met het voertuig te hebben gereden, testte positief op zowel alcohol als drugs. Hij zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Bij een andere controle op zaterdagochtend bleek een bestuurder zowel onder invloed te zijn van alcohol als drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Rijbewijs nog bij griffie

Zaterdagmiddag stelden de politiediensten vast dat een bestuurder, waarvan het rijbewijs na een eerder verval van het recht tot sturen nog niet werd opgehaald bij de politierechtbank, tekenen vertoonde van recent druggebruik. De man weigerde zich aan een speekseltest te onderwerpen. Hij zal zich voor de onwettige weigering voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Drank en drugs

Zaterdagavond hield de politie tijdens een controle een bestuurder tegen die licht geïntoxiceerd was. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden en een onmiddellijke inning voor een bedrag van 179 euro werd opgesteld. Zaterdagnacht trok een zwalpend voorbijrijdend voertuig de aandacht van een interventieploeg tijdens vaststellingen van een verkeersongeval op de N9 richting Maldegem. De bestuurster bleek onder invloed van drugs, haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. In het voertuig werden stimulerende verboden middelen aangetroffen. De bestuurder betrokken in het eerder vermelde verkeersongeval bleek ook onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Nog meer drank en drugs

Zondagochtend bleek bij controle van een voertuig de bestuurster licht geïntoxiceerd, haar rijbewijs werd gedurende 3 uur ingehouden en een onmiddellijke inning van 179 euro werd opgesteld. Zondagavond werd tijdens een controle opnieuw een bestuurder betrapt onder invloed van drugs, ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Bij een snelheidscontrole zondagavond bleek een bestuurder die te snel had gereden ook licht geïntoxiceerd te zijn. Zijn rijbewijs werd 3 uur ingehouden.

Andere inbreuken

Naast de controles op verboden middelen en alcohol had de politie ook oog voor andere verkeersinbreuken. Zaterdag kreeg een bestuurder van een Mercedes Sprinter een proces-verbaal aan zijn broek wegens overlading. Men kon ook parkeerovertredingen vaststellen, waaronder ook het parkeren op een voorbehouden plaats voor mindervaliden zonder de voorziene speciale kaart voor te kunnen leggen. Eén bestuurder ontvingen een onmiddellijke inning wegens het niet dragen van de verplichte veiligheidsgordel.

Weer een andere bestuurder en diens passagiers van een lichte vrachtwagen werden geverbaliseerd wegens het voeren van meer inzittenden dan het aantal zitplaatsen aanwezig in het voertuig. Eén van deze passagiers bleek als klap op de vuurpijl geseind te staan. Hij werd onmiddellijk aangehouden.

Snelheidsinbreuken

De politie controleerde zondag 448 voertuigen inzake snelheid. Maar liefst 105 bestuurders (23.4 %) werden in overtreding genomen. De meeste snelheidsinbreuken kon men vaststellen in Aveschoot te Lembeke en in de Voorstraat te Kaprijke, waar telkens slechts 71% van de bestuurders de maximaal toegelaten snelheid respecteerden.

Niet enkel auto’s reden te snel. Ook een bromfiets die werd “geflitst” aan een snelheid van 65 km/uur binnen de bebouwde kom, bleek bij een test op de testbank een maximale snelheid van maar liefst 72 km/uur te halen. Dit is maar liefst 27 km/u sneller dan toegelaten. Het voertuig werd opgelegd, de bestuurder moet de voorziene procedure volgen om zijn voertuig in regel te stellen.

