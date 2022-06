Pleinfeesten gaan van start: kids staan zaterdag centraal in circusdorp

Gent Minister Diependae­le en schepen Souguir over het Graven­steen: “Het grootste gevaar is dat we door continu protest gewoon niks meer zouden doen, want dat is makkelij­ker”

Twee jaar lang al wordt er in Gent gebakkeleid over het Gravensteen, en hoe we dat toegankelijk moeten maken. Actiegroepen protesteren tegen elk voorstel, maar veel alternatieven voor het geplande paviljoen en de lifttoren naast de donjon zijn er niet. Minister Diependaele probeerde de partijen in Gent op één lijn te krijgen, schepen Souguir zette een inspraakronde op poten, maar het oorspronkelijk plan blijft behouden. Kon dat hele proces nu echt niet anders?

25 juni