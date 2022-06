Piet De Baets (76) krijgt Stadsmedaille in Eeklo: “Mijn job heeft mij tot bij Julio Iglesias en Helen Shapiro gebracht”

Kaprijke Varkenskwe­ker Nico praat over de miserie in zijn sector na nieuwe beelden Animal Rights: “Onszelf een loon uitkeren? Dat is al jaren niet meer aan de orde”

De Vlaamse varkensboeren zijn niet opgezet met de nieuwe undercoverbeelden van Animal Rights. Niet alleen zijn ze volgens de boeren niet representatief, ze komen ook erg ongelegen. Want veel varkensboeren staan door de varkenspest, de lage vleesprijzen en nu ook het stikstofakkoord op de rand van een financiële afgrond. We gingen luisteren bij Nico Baeke uit Kaprijke. “We worden steeds verder in het verdomhoekje geduwd. Vorig jaar is een goede vriend van me uit het leven gestapt. Hij was lang niet de enige die geen uitweg meer zag.”

