Paul Verstraete, de enige die Marc Windey nog steunde: “Geen hoogdag voor Eeklose politiek”

Na de onzeker­heid, nu toch groen licht: Kaaifees­ten gaan voluit voor editie 2023

De organisatoren van de Kaaifeesten in Eeklo zijn dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Daarmee is de onzekerheid over de toekomst van de grootste feesten van het Meetjesland weg, en wordt er het eerste weekend van oktober zeker gefeest in Eeklo. “Vele handen maken het werk licht. Dringend nood aan versterking”, klinkt het op ’t Kaaiken.