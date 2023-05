Pastoor De Nevestraat moet drie weken dicht

Spaargids.be Kan je een domicilië­ring zomaar zelf opzeggen? En wat is een permanente opdracht precies?

Een domiciliëring biedt heel wat gebruiksgemak om je betalingen te regelen, maar ze houdt ook gevaren in. Toch kan je deze risico’s in de hand houden. Hoe doe je dat? En wat is het verschil tussen een domiciliëring en een bestendige opdracht? Spaargids.be legt het je hieronder uit.