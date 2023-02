Partijgenoten vragen ontslag schepen Marc Windey (76): “Ik laat me niet zomaar bij het huisvuil zetten”

GENT Iconisch kreeften­res­tau­rant ‘Le Grand Bleu’ sluit de deuren

Kreeftenliefhebbers hebben één adresje minder om te genieten: het bekende kreeftenrestaurant ‘Le Grand Bleu’ heeft er zijn laatste weekend reeds opzitten. Zaakvoerder Filippe Geenens vindt naar eigen zeggen te weinig personeel om de kwaliteit te garanderen. Geenens blijft wel in de horeca, zo staat hij ook aan het roer bij brasserie Reinaert in Destelbergen en het Noordhof in Drongen.

31 januari