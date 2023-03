Panikerende vrouw rijdt door rode verkeerslicht: “Mijn man lag op intensieve zorg”

De vrouw reed in Eeklo op 7 augustus van vorig jaar door het rode licht. Het verkeerslicht stond nochtans al 36 seconden op rood toen ze geflitst werd, wat uiteraard een zeer zware overtreding is. Ze had echter wel een verklaring voor haar rijgedrag: “Ik was op weg naar het UZ in Gent omdat mijn man daar op intensieve zorgen lag. Hij was er erg aan toe en ik was ongerust”, zo klonk het in de Gentse politierechtbank. Ze voegde daar ook nog aan toe dat er op het moment van de overtreding weinig volk was op de baan.