Oudste windmolen van Eeklo vervangen door… ‘boom van het volk’

De populier werd geplant op de plaats waar tot voor kort een windmolen stond. “Dat was twintig jaar geleden de allereerste windmolen in onze stad”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “De inwoners konden toen mee participeren in de windmolen, en dat was heel trendsettend voor die tijd. De windmolen is ondertussen afgebroken, en draait nu opnieuw ergens in Litouwen. In onze stad werd hij vervangen door een nieuwe windmolen, in de rij langs de N49. De populier wordt nu een blijvende herinnering aan de eerste windmolen met burgerparticipatie. Een ‘arbor populi’ of een ‘boom van het volk’. Mooie symboliek”, zegt schepen Smet.