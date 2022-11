Opvangcentrum Eeklo serveert wereldlunch: “Wel zelf je bord afwassen”

Je kan nog tot maandag 14 november inschrijven voor de wereldlunch die op zondag 20 november geserveerd wordt. “Tijdens de wereldlunch zetten bewoners het gebouw vol eetkraampjes en serveren versbereide gerechten uit eigen land”, klinkt het. “In ieder kraampje staat een ander land of gerecht centraal. We laten jou ook graag kennismaken met het leven in het opvangcentrum. De lunch is daarom georganiseerd in ‘centrum-stijl’. Zoals de gewoonte is bij onze bewoners, vragen we iedereen om zijn of haar eigen bord en bestek bij te houden en af te wassen. Op die manier delen we niet alleen de lusten, maar ook de lasten.