Optiek Matuszczak neemt na 74 jaar doorstart: “Huiselijke sfeer en veel gezelliger”

Bart Van Wonterghem en Katharina Van Zeebroeck specialiseren zich in brillen, lenzen en hoorapparaten. “Mijn grootvader startte de zaak in 1948 en mijn mama Vera nam in 1972 over”, zegt Bart. “Ondertussen werken Katharina en ik hier al dertig jaar. In 2003 hebben we de zaak verbouwd, maar nu was het tijd om het interieur nog eens volledig te vernieuwen. We hebben het vooral veel huiselijker gemaakt, zelfs met een salon en zithoek. Je krijgt hier nu veel meer een winkelbeleving, en kan tijdens het brillen passen ook iets drinken. Het is hier nu veel huiselijker en gezelliger.”