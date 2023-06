OPROEP. Het permanente parkeerverbod op de Markt in Eeklo, een goed idee? Of zal dit parkeerprobleem veroorzaken? Hoe zou u het aanpakken?

38 parkeerplekken op de Markt van Eeklo zijn definitief verdwenen. Tijdens de zomer is het plein sowieso verkeersvrij en staan er net zoals de voorbije zomers grote terrassen. In tegenstelling tot vorig jaar moeten auto’s ook na september wegblijven van de Markt. In politieke middens was er al wat gemor van Open Vld dat er te weinig alternatieven zijn, de andere partijen zijn pro een verkeersvrij plein. Naar welk scenario gaat uw voorkeur uit? En waarom? Is er een andere oplossing mogelijk?