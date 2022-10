‘Oplapwerken’ Kaaistraat mikpunt van spot op sociale media: “Is dit een grap of trieste werkelijkheid?”

Schandalig. Prutswerk. Ronduit triestig. Lelijkste oplapwerk ooit. En de vraag of dit een grap is of de trieste werkelijkheid. De commentaren op sociale media liegen er niet om. Vrijdag werden in de Kaaistraat in Eeklo herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek, maar het resultaat oogt verschrikkelijk. Overal zie je nu zwarte ‘lavavlekken’ tussen de rode straatstenen.

“We hebben vooraf duidelijk gesteld dat dit om een tijdelijke herstelling gaat”, legt schepen van Openbare Werken Marc Windey (SMS) uit. “We gaan eerst de oude rijkswachtkazerne slopen en dat terrein saneren. Dan pas gaan we de Kaaistraat volledig vernieuwen. Omgekeerd zou al te gek zijn. We hebben nu geprobeerd om de grootste putten in het wegdek van de Kaaistraat te vullen. We willen de kasseien later recupereren, dus een volledig asfaltlaag over gieten kunnen we nu niet. We moeten vandaag ook voorzichtig zijn met wat we doen. De riolering onder de Kaaistraat zit echt helemaal kapot. Als we daar met zware machines op werken bestaat de kans dat alles breekt.”