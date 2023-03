Open Vld wil weten hoe inwoners toekomst van Eeklo zien

Hulpverle­nings­zo­ne Meetjes­land kreeg in 2022 gemiddeld 30 oproepen per dag

In 2022 is er net geen 11.000 keer beroep gedaan op de diensten van de hulpverleningszone Meetjesland voor kleine of grote noodsituaties. Dat is een record. Vooral de ambulances moesten het voorbije jaar vaak uitrukken. En natuurlijk zorgden ook de voorjaarsstormen in februari voor flink wat werk.