Op zoek naar originele fotoshoot voor communie of lentefeest? De politie helpt je uit de nood

Wie op zoek is naar een originele lentefeest- of communiefoto’s voor zijn zoon of dochter, kan zaterdag 1 april terecht in het politiehuis in Eeklo. Je kind kan er op de foto met een stoere politiemoto of -auto, met een echte kepie of een scheepje, een kogelwerende vest.