Ooit wilde stad verkopen, maar Jeneverhuis is gered: “Verbouwd en klaar voor nieuwe toekomst”

EekloHet Jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein in Eeklo is volledig verbouwd, en klaar om weer volop gebruikt te worden.

De stokerij Van Hoorebeke was eerst gevestigd in Lembeke, maar verhuisde in 1779 naar Eeklo. Het Jeneverhuis getuigt nog altijd van die oude stadsgeschiedenis. Enkele jaren geleden wilde het stadsbestuur van Eeklo het gebouw nog verkopen, maar daar werd uiteindelijk van af gestapt. Nu werd het gebouw weer volledig gebruiksklaar gemaakt.

“Ik ben blij dat wij destijds onze voet tegen die verkoop van het Jeneverhuis hebben kunnen zetten”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Dit is een mooi gebouw, met een perfecte ligging in het centrum van onze stad. De voorbije maanden werd hier veel verbouwd, zodat het Jeneverhuis weer voluit gebruikt kan worden. De verdieping geven we aan de KVVV Eeklo, die hier een permanent erfgoeddepot kan inrichten. Ook de benedenverdieping werd volledig vernieuwd, en kan nu polyvalent gebruikt worden. Het schepencollege moet zich nu nog buigen over een precieze invulling.”

Bij de KVVV Eeklo zijn ze blij dat hun collectie van meer dan 7.000 stukken nu eindelijk weer een vast onderkomen heeft. “Dit is wel een gesloten depot, waar de mensen dus niet zomaar kunnen binnen lopen”, zegt Aimé Heene. “Maar het is belangrijk dat we nu een thuis hebben, om aan onze collectie en aan de tentoonstellingen te kunnen werken. We hopen dat we zelf tentoonstellingen kunnen geven op de benedenverdieping, en willen ook elders in de stad exposeren. Onze eerste tentoonstellingen worden die rond Karel Lodewijk Ledeganck en over het onderwijs.”