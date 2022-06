Ontdek zondag oude ambachten op historische Huysmanhoeve

Zomergem INTERVIEW. Dominique (42) en Maarten (23) nemen De Scheve Zeven over: “Zo’n icoon mag je niet verloren laten gaan”

Frederik Verhasselt heeft een nieuwe uitbater voor zijn café-brasserie De Scheve Zeven op de Markt van Zomergem gevonden, of zeg maar uitbaters. Ondernemer Dominique Willems (42) en huidige barman Maarten Tack (23) nemen de zaak over. “Conceptueel gaan we zeker niet voor een totale ommezwaai, maar we moeten manieren vinden om mensen te blijven lokken.”

22 juni