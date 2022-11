Ondernemers slaan handen in elkaar voor tweede editie ‘Santeboetiek’: “Nu met producten uit het hele Meetjesland”

Na het succes van de vorige editie in maart in de kapel van Convent³ gingen Sarah en Dietmar van Hoppiepolla op zoek naar een grote locatie. “Via Kris Van Zandycke, voorzitter van de Werkgroep ELS Eeklo, kwamen we bij de oude textielfabriek terecht", zegt Sarah. “Peignage is een prachtige locatie. De zaal is net gerenoveerd, terwijl het authentieke karakter bewaard is gebleven. Een meer sfeervolle locatie konden we ons amper voorstellen.”