‘Ondernemend Eeklo Trakteert!’: boekje vol kortingsbonnen valt binnenkort in de bus

In Eeklo wordt het boekje bedeeld met het stedelijk infoblad, op 19 september. Nieuw is dat de kortingsbonnen ook naar de omliggende gemeenten gaan via het magazine de ProMeet van 28 september. “Ook onze Meetjeslandse buren zijn dus meer dan welkom in onze florerende en ondernemende stad”, zegt schepen Hilde Lampaert (N-VA). “Wij willen dat onze stad blijft groeien als de inkoopstad van het Meetjesland. Dat is de reden waarom we de oplage van ‘Ondernemend Eeklo Trakteert!’ met zeventig procent verhoogd hebben, en nu voor de eerste maal ook verdelen in de omliggende gemeenten.”