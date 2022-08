Oekraïense vluchtelingen vinden tijdelijke thuis in Sanapolis

Sinds begin maart wonen er in Eeklo een vijftigtal vluchtelingen uit Oekraïne bij gastgezinnen en in stedelijke woningen. “De opvang bij gastgezinnen is een lovenswaardig initiatief, maar kan niet als duurzame huisvesting aanzien worden”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Daarnaast is kamerverhuur in Eeklo niet toegestaan. Verder wil onze stad de opvang in noodwoningen op korte termijn stopzetten, zodat deze vrij komen voor eventuele andere noodsituaties. De samenwerking met Sanapolis is daarom belangrijk om meer duurzame huisvesting te voorzien voor ontheemde Oekraïners. Door de kans te creëren een meer blijvend en ondersteunend onderdak te voorzien voor de tijdelijk ontheemden bieden we die mensen meer zekerheid om zich te integreren in onze maatschappij.”