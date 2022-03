Oekraïense vluchtelingen opvangen? Meld je aan op website van de stad

Ook in Eeklo hebben Oekraïners intussen onderdak gekregen. “Fedasil kiest eerst voor de opvangplaatsen van de lokale besturen, en pas later voor de plaatsen die particulieren ter beschikking stellen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Wie een steentje wil bijdragen door crisisopvang te voorzien, kan het webformulier invullen op eeklo.be/oekraine. Op de pagina ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’ staat meer informatie over financiële of materiële hulp die je kan bieden. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over wat de private opvang betekent op het vlak van regelgeving over onder meer huisvesting, fiscaliteit, verzekeringen, vergunningen en vergoedingen.”