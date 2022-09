OCMW schrijft iedereen aan die ‘wellicht’ kans maakt op energietoelagen

Jonas Deilgat (Groen) wou weten wat de stad doet om de mensen door deze energiecrisis te helpen. “De telefoon bij het OCMW staat de laatste dagen inderdaad roodgloeiend”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “We hebben zelf 465 mensen aangeschreven. Mensen die thuis een budgetmeter hebben, en die dus kans kunnen maken op een vorm van energietoelage. In totaal zijn nu al 110 dossiers uitbetaald. We hebben al 10.750 euro energietoelage toegekend, aan 44 personen. Er zullen dus zeker nog 66 dossiers uitbetaald worden, en wellicht veel meer. Aanvragen kunnen tot 15 november binnen komen, dus we verwachten er nog. We maken ons met de diensten in ieder geval klaar voor de winter, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.”