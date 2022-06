Nyncke Dauw krijgt kleuterdiploma en mag naar eerste leerjaar

In deze zomerbars in de regio Dein­ze-Meetjes­land kan je genieten van een drankje met uitzicht

Er is niets zo fijn als in goed gezelschap genieten van een drankje en een hapje in de gezonde buitenlucht. Als het weer de komende maanden een beetje meezit, kan je op verschillende plaatsen terecht in pop-up zomerbars. Wij selecteerden er zes uit de regio Deinze-Meetjesland.

22 juni