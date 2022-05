Nu je deze zomer niet kunt parkeren op Markt Eeklo: tien plaatsen waar je je auto wel kwijt kunt

Eeklo Gekantelde tractor met mest veroor­zaakt lange files op Brug­sesteen­weg

Op het kruispunt tussen de Ringlaan en de Brugsesteenweg in Eeklo is een ongeval gebeurd met een tractor die in een aanhangwagen mest vervoerde. De tractor is gekanteld en verspert de Brugsesteenweg in beide richtingen, met ellenlange files tot gevolg.

25 april