Nog meer strijd om linkse stem: PVDA Eeklo wil in 2024 naar de kiezer

Naast Groen en een opgesmukte Vooruit met Bob D’haeseleer als nieuw boegbeeld, zal ook PVDA in Eeklo naar de linkse stem hengelen. “We merken dat er steeds meer interesse is in onze werking”, zegt Steve van Huygevoort. “We willen op een verbindende manier aan politiek te doen, een manier die de stad en inwoners vooruit helpt. De laatste jaren is er teveel stilstand geweest. Onze stad en zijn inwoners verdienen beter. Daarom pleiten we voor politieke vernieuwing, met een warme focus op de sociale noden van onze regio. We gaan met PVDA de komende maanden de straat op met verschillende acties. We kijken er alvast naar uit om de Eeklonaar te ontmoeten, en te luisteren naar zijn of haar verhaal. Zo willen we samenwerken aan een mooier en socialer Eeklo.”