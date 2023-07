Nieuwe vondsten bij opgravingen rond Huysmanhoeve: oudste gebouw van Eeklo geeft steeds meer geheimen prijs

26 kilometer lange fietssnel­weg tussen Eeklo en Zelzate is een feit: laatste ontbreken­de stuk tussen Kaprijke en Bassevelde afgewerkt

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk is het laatste deel van de fietssnelweg F423, die Zelzate met Eeklo, verbindt een feit. Zo moesten de werken meerdere keren worden stilgelegd na klachten van buurtbewoners. Donderdagnamiddag fietsten politici uit Kaprijke en Assenede het ontbrekende stuk fietssnelweg tussen de Wauterstraat in Kaprijke en de dorpskern van Bassevelde in.