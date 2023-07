Nieuwe verbindingsweg tussen Leopoldlaan (N9) en Brugsesteenweg is open

Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van stevige dance in Eeklo tot een sprong in de Leie in Zulte

Op zoek naar een leuk uitje in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 juli? In het Meetjesland en de streek rond Deinze is er veel te doen. Van een liveconcert van de winnaar van The Masked Singer in Ertvelde tot dancefestivals en zelfs een trekpaardenhappening. Wij pikken er vijf leuke activiteiten uit.