Nieuwe stap naar beter klimaat? “Stadhuis Eeklo moet gasvrij worden”

Bij de geplande restauratie van het stadhuis wordt de gasketel vernieuwd, maar dus niet vervangen door een andere manier van verwarmen. “Bij volgende renovaties gaan we zeker rekening houden met alternatieven voor verwarming”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Maar voor het stadhuis kunnen we dat niet meer aanpassen. We hebben een miljoen euro subsidie gekregen. Met de voorwaarde dat de werken ten laatste in september starten, en dat er niets aan het goedgekeurde dossier verandert. Voor het stadhuis zijn we dus te laat.”