Nieuwe plantvakken voor woningen zorgen voor ergernis

Na Sint-Lau­reins haakt nu ook Assenede af: fusie met Eeklo en Kaprijke wordt hoogst onwaar­schijn­lijk

Na Sint-Laureins haakt nu ook Assenede af voor een grote fusie in het Meetjesland. Stad Eeklo en gemeente Kaprijke waren het meest enthousiast, maar met z’n twee is er niet veel mogelijk. Meerderheidspartij SamenPlus uit Assenede zegt wel voor een intensieve samenwerking tussen Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins te willen gaan. “Die later misschien een fusie kan worden. Maar nu nog niet”, klinkt het.