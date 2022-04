Nieuwe naam voor Herbakkersfestival: ook Red Zebra komt

Meetjesland Vijf weekend­tips in Meetjes­land en Deinze: MWND festival, over turnshow tot benefiet­con­cert van Stan van Samang

De paasvakantie zit er bijna op, maar met Paasmaandag in het voorzicht zijn er geen excuses om in de zetel te blijven hangen. In het paasweekend van 16 en 17 april staat er dan ook veel op het programma in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Beginnen doen we met het MWND festival in Eeklo, eindigen doen we in de Brielpoort in Deinze voor een concert van Stan Van Samang.

15 april