New York Burger opent in Eeklo: “Lokaal, snel, en altijd vers”

Michael De Boever (39) en zijn vrouw Francesca starten hun horecadroom. Ze doen dat in het huis waar ‘pepe’ Antoine De Boever altijd gewoond heeft, recht tegenover het stadhuis van Eeklo. “Eeklo heeft geen MacDonalds en geen Burger King, dus een snelle lekkere hamburger is hier een gat in de markt”, vindt Michael. “Ik woon al veertien jaar boven dit pand en wil nu op de benedenverdieping eindelijk mijn droom waar maken. De trefwoorden van onze zaak zijn lokaal aankopen, verse producten, en snel geleverd. Je kan hier binnen met een QR-code bestellen of je bestelling gewoon op ons scherm intikken. Ik maak alles vers, met kwaliteitsvlees van de Eeklose slager. Vanaf 3,50 euro heb je hier al een basisburger. Ideaal voor wie in Eeklo shopt, werkt, of voor de studenten van de vele scholen.”