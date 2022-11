Natuurpunt Meetjesland pakt uit met kalender met beelden eigen streek

De Meetjeslandkalender is inmiddels toe aan zijn zevende editie. “We willen hiermee de schoonheid van de Meetjeslandse natuur onder de aandacht brengen", zegt Gaea Rysselaere van Natuurpunt en Partners Meetjesland. “In onze kalender voor 2023 komen we letterlijk dicht bij de natuur, want de meeste beelden in de kalender tonen de natuur vlakbij de lens, zoals een fel gekleurde rups, een parmantige kuifmees of een blauwe reiger in tegenlicht.”

De beelden werden gefotografeerd door Ludo Goossens, die al 30 jaar als natuurfotograaf actief is en al verschillende nationale en internationale prijzen won. “Je valt bij deze kalender van de ene verbazing in de andere en dat is de bedoeling. Je ziet de natuur van onze streek op een verrassende manier. Zo brengen we naast enkele klassiekers zoals de eekhoorn en de ijsvogel tonen we ook minder gekende soorten. “Zo is er een beeld waarop de alpenwatersalamander in het water zweeft. De opbrengst van de kalender gaat naar de aankoop van natuur in het Meetjesland.