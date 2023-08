Naakte man die appartementsgebouw terroriseert weer vrij na arrestatie: “‘Ik maak u kapot’, roept hij regelmatig... naar kinderen”

RESTOTIP. Bell-Amu­se in Bellem: “Na maanden verbouwen eindelijk weer open”

Restaurant Bell-Amuse in Bellem (Aalter) was maanden gesloten omdat het pand grondig verbouwd werd. Ondertussen is de zaak weer open, en zorgen Jan Degrande en Ellen De Craene weer voor hun gasten. Wij gingen testen.