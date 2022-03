Na vaccinatie- en testcentrum wordt Sanapolis opvangcentrum voor vluchtelingen

Maldegem/Eeklo/Sint-LaureinsHet voormalige ziekenhuis Sanapolis in Sijsele (Damme) start eind maart met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De voorbije maanden konden ook inwoners uit Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins er al terecht voor hun coronavaccin of een test.

Na de activiteiten als vaccinatiecentrum en testcentrum in het kader van de coronapandemie, voegt Sanapolis een nieuwe dienstverlening toe op de site in Sijsele. In het voormalige ziekenhuis zullen vanaf eind maart ook vluchtelingen uit Oekraïne terechtkunnen. Sanapolis werkt hiervoor in nauw overleg samen met de stad Damme die de plaatsen intussen al aangemeld heeft bij de Vlaamse overheid.

“Sinds de verhuis van het Elisabethziekenhuis naar AZ Alma in Eeklo zijn op de site in Sijsele nog een aantal poliklinische activiteiten actief, net als het vaccinatiecentrum”, zegt CEO Luc Verhulst. “We zijn al enige tijd bezig om de site te herbestemmen. Dat deden we de afgelopen twee jaar als vaccinatie- en testcentrum en ook onze plannen om een gezondheidscampus op te starten die 100% inzet op preventie krijgen volop vorm. Maar net omdat we met deze campus ook een maatschappelijke rol willen spelen, zetten we nu alles op alles om zo snel mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.”

Leefruimtes

“Het voordeel van dit gebouw is dat heel wat voorzieningen al aanwezig zijn en heel snel kunnen ingericht worden”, vervolgt Luc Verhulst. “Denk maar aan aparte ingangen, ziekenhuiskamers, liften, elektrische voorzieningen, sanitair en een grote restaurantruimte. Bovendien hebben we in het gebouw meerdere grote lokalen waar we leefruimtes kunnen inrichten zodat de mensen ook ruimte hebben om zich te ontspannen. We maakten intussen 20 woonunits klaar in ons gebouw. De eerste vluchtelingen kunnen vanaf maandag 28 maart bij ons terecht.” m de vluchtelingen op een comfortabele manier op te vangen, zijn we nog op zoek naar onder andere bedden, kledij voor vrouwen en kinderen en handdoeken. Wie materiaal heeft of wie wil helpen als vrijwilliger, kan dit melden via info@sanapolis.be.”