Na twee jaar coronastilte weer zomerkermis en jaarmarkt in Eeklo

Eeklo Piet De Baets (76) krijgt Stadsme­dail­le in Eeklo: “Mijn job heeft mij tot bij Julio Iglesias en Helen Shapiro gebracht”

Uitgever en journalist Piet De Baets (76) krijgt in Eeklo de Stadsmedaille. Zowat de grootste onderscheiding die de stad kan uitreiken. Naast de man achter Taptoe en vroeger De Klapper is hij ook een man met veel straffe verhalen, tot ontmoetingen met de grootste wereldsterren toe. Ooit wil hij al zijn wedervaren in een boek bundelen. Wij gingen met hem praten.

1 juni