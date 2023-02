Na de klachten, ook steun voor geschorste kinderopvang Eeklo: “Ons kind glundert als hij die mensen ziet”

Eeklo De leugen die geen leugen was? Tennis­clubs bevestigen afgespron­gen fusiege­sprek­ken: “En daarom word ik nu weggezet als een crimineel?”

Tennis en Padelclub Eeklo en TC Dubbeloo bevestigen dat er wel degelijk fusiegesprekken geweest zijn. Maar die zijn afgesprongen, waardoor de twee clubs autonoom verder gaan. Daarmee wordt de zogenaamde ‘leugen’ van schepen Marc Windey (SMS) van tafel geveegd. Einde van de pijnlijke politieke soap in Eeklo? Of is er meer aan de hand?

9 februari