Na 71 jaar zet Chiro Ommekeer werking tijdelijk stop: “Op zoek naar nieuwe leidersploeg, en dan weer knallen”

Chiro Ommekeer uit de Sportlaan in Eeklo start in september niet terug op. Er is te weinig leiding om de kinderen uit Eeklo wekelijks een leuke zondagnamiddag te bezorgen. Een pauze en geen eindpunt, want Ommekeer hoopt op een snelle doorstart. Hoe moet het nu verder, zeker omdat onlangs in Eeklo ook al Chiro Sint-Jozef stopte?