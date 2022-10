Na 50 jaar nog eens terug naar College ten Doorn: “Raar dat hier maar twee zusters meer wonen”

Het ging om de leerlingen van de richting ‘Economische’ in wat toen nog het Onze-Lieve-Vrouw ten Doorninstituut werd genoemd. Onder de groep ook enkele oud-collega’s van de school: Trui De Backer, Marleen Van Acker, Katrien Steyaert en Liliane Vincent. Algemeen directeur Annick Willems zorgde voor de ontvangst. Daarna trokken ze in groepjes op verkenning op het grote schooldomein, voor een trip vol nostalgie. Er waren heet wat verrassingen, want in die halve eeuw onderging College ten Doorn heel wat veranderingen. “Wij waren toen bijna allemaal internen en nu is hier geen internaat meer”, zegt Katrien Steyaert. “En ook best vreemd dat hier nu maar twee zusters meer wonen. Dat was 50 jaar geleden wel net anders.”