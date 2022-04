Muziekclub N9 krijgt goed rapport voor financiële steun, maar geen zekerheid voor toekomst: “Het geld in Brussel is op”

Om de vijf jaar is het voor N9 bang afwachten of de subsidie verlengd zal worden. Er is nu al een voorlopig advies en dat luidt ‘positief buiten budget’. Goed nieuws, maar ook slecht nieuws. “De commissie vindt dat muziekclub N9 voldoet aan alle criteria om financiële steun te ontvangen, maar het geld is op”, vat coördinator Jelle De Clerck samen. “We krijgen met andere woorden wel een goed rapport, maar geen steun. Echt wel slikken toen we dit voorlopige advies te lezen kregen. We voldoen aan de artistieke en zakelijke criteria om gesubsidieerd te worden. De beoordelingscommissie beaamt dit ook met een positief advies. Dit positieve advies kan echter voorlopig niet omgezet worden in concrete steun. Dat laat een wrang gevoel na. Alle hoop is nog niet verloren, maar een ding is duidelijk: er is binnen de Vlaamse begroting te weinig budget voor cultuur. We zijn niet de enige organisatie die ‘buiten budget’ valt, ondanks een positief rapport. Daarom roepen we op: minister Jambon, zorg voor meer budget, zodat elke organisatie die positief werd beoordeeld steun kan krijgen!”