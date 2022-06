Muziekclub N9 is gered: subsidies toegezegd tot 2027

Zonder overheidssteun kan muziekclub N9 in Eeklo niet overleven. Er wordt niet altijd gekozen voor de gemakkelijke en commerciële weg, maar ook alternatieve muziekgenres of beginnende groepen krijgen er een podium. Er was al een positief advies van de beoordelingscommissie, maar nu heeft de Vlaamse Regering eindelijk beslist om de vzw Driewerf Hoera ook in de periode van 2023 tot 2027 financieel te blijven ondersteunen.

“We zijn opgelucht dat het positief advies ook effectief wordt omgezet in subsidiëring”, klinkt het bij de N9. “Dankzij dat goede nieuws kunnen we een stresserende en onzekere periode achter ons laten. We zijn blij dat we nu voluit voor onze plannen kunnen gaan, en kijken uit naar de toekomst. Tot binnenkort in muziekclub N9, of op een van onze festivals of andere activiteiten.”