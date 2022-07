Motown Zomerbaar gaat zondag toch nog eens dagje open

Eeklo Vakantie in Bütgenbach eindigt fataal voor asielzoe­ker (26) uit Eeklo, nadat hij verdrinkt in meer

Een 26-jarige asielzoeker uit Eeklo is afgelopen weekend om het leven gekomen nadat hij verdronk in het Meer van Bütgenbach. Daar was hij met een grote groep op vakantie. Zondag ging het plotseling fout toen hij met twee andere vrienden in de problemen kwam.

9:51