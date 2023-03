‘Moeijlike’ doortocht? Spellingsfout op werfbord zorgt voor hilariteit op sociale media

Onderzoek naar verdacht overlijden in Eeklo nog steeds aan de gang: “Slachtof­fer is een vrouw”

In de Molenstraat in Eeklo werd dinsdag een levenloos lichaam aangetroffen in een woning. Politie en parket kwamen ter plaatse om het verdacht overlijden te onderzoeken. De oorzaak van het overlijden is nog steeds niet bekend, maar intussen raakte wel bekend dat het om een vrouw gaat.