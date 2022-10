Moeder Meetjesland zet nieuw academiejaar in: “Het ‘Meetjesland-gevoel’ ook in Gent uitdragen”

Moeder Meetjesland is een studentenclub die al sinds 1928 bestaat, en is er voor jongeren uit het Meetjesland die in Gent studeren. Onderwijsschepen Koen Loete (CD&V) trakteerde het bestuur op enkele pintjes in De Ramblas in Eeklo. “Het is leuk om de Meetjeslandse jongeren die in Gent studeren samen te brengen”, zegt preses Charles Landuyt. “Zo dragen we ook het ‘Meetjesland-gevoel’ verder uit. We hebben onze thuisbasis in het Porter House in de Overpoort in Gent, maar zijn blij dat we bij de start van het academiejaar ook in Eeklo ontvangen werden. We zijn klaar voor een jaar vol leuke activiteiten. Volgend jaar bestaan we trouwens 95 jaar, en dat belooft een extra feestelijk jaar te worden.”