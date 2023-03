Modelbouwclub Eeklo pakt uit met internationale beurs

“Na enkele moeilijke coronajaren wordt de draad weer opgepikt”, zegt Luc Dedapper. “Clubs uit binnen- en buitenland tonen hun werk aan het publiek. De tijd dat modelbouw niets meer was dan het samenkleven en schilderen van een plastiek kit, ligt ver achter ons. Modelbouw is ondertussen de helft opzoekwerk en de helft bouwen . Velen specialiseren zich in een bepaald thema of een bepaalde techniek. Het gaat ook heel breed. Ben je een fan van Star Wars of ben je geïnteresseerd in militaire voertuigen, figuren, diorama’s, vrachtwagens of burgervoertuigen; kom gewoon langs!”