Milo Meskens komt volgend voorjaar try-outen in muziekclub N9

Aalter Mieke Schauvlie­ge (50) trekt naar Canada om onze natuur te redden: “Binnen tien jaar zijn we miljoen soorten dieren en planten kwijt”

Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (50) uit Aalter vertrekt dinsdag naar Montreal in Canada, om daar ons land mee te vertegenwoordigen op een wereldtop rond biodiversiteit. “Belangrijkste doel is dat dertig procent van onze aardoppervlakte als natuur beschermd wordt. En daar moeten we ook in Aalter en het Meetjesland aan werken”, zegt Schauvliege.

12 december